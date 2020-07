Paul Magnette (PS) und Bart De Wever (N-VA) erhalten vom König Auftrag zur Regierungsbildung

Der König konnte Magnette und De Wever keinen formellen Regierungsbildungsauftrag erteilen, weil unser Land derzeit noch eine vollwertige Regierung hat: Die Minderheitsregierung Wilmès. Also suchte der König eine andere Formel und beauftragte sie mit der Aufgabe, "die notwendigen Initiativen zu ergreifen, um eine Regierung zu bilden, die sich auf eine breite Mehrheit im Parlament stützt".

Lies: Die beiden Parteivorsitzenden müssen die eigentliche Regierungsbildung vorbereiten. Die Regierung Wilmès hat im Parlament noch das Vertrauen bis Anfang September, und erst dann können ein oder mehrere so genannte Regierungsbildner ernannt werden. Magnette und De Wever nahmen heute den königliche Auftrag an. Sie werden dem König regelmäßig Bericht erstatten, das erste Mal am 31. Juli.