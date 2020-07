Belgiens Regierungschefin Sophie Wilmès begrüßt das massive Konjunkturprogramm der EU

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben am Dienstag in Brüssel, ihre Zustimmung zu einem massiven Konjunkturfonds in Höhe von 750 Milliarden Euro gegeben, um den am stärksten von der Coronavirus-Krise betroffenen europäischen Ländern zu helfen. Die belgische Premierministerin Sophie Wilmès (Foto) begrüßte mehrere positive Punkte für Belgien. Der flämische Ministerpräsident Jan Jambon sagte, er sei "erfreut, dass trotz großer Meinungsverschiedenheiten eine Einigung über den europäischen Haushalt und den Coronavirus-Fonds erzielt wurde".