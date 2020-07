Brussels Airlines gerettet: Belgische Regierung einigt sich mit Lufthansa

Brussels Airlines erhält ein Darlehen von 290 Millionen Euro. Die Regierung erhält die Garantie, dass das Geld bei Brussels Airlines verbleibt und nicht an die Lufthansa oder andere Unternehmen des deutschen Konzerns weitergeleitet wird. Brussels Airlines wird den Kredit bis 2026 zurückzahlen müssen. Auch die Lufthansa hat sich zu einer Kapitalspritze von 170 Millionen Euro verpflichtet. 70 Millionen Euro sollen für die Umstrukturierung ausgegeben werden, der Rest für die finanzielle Konsolidierung.

Die belgische Regierung hat auf strengen Bedingungen bestanden, um das Unternehmen in Belgien zu verankern und seine Zukunft zu sichern. Die Fluggesellschaft ist nun vollständig in deutschem Besitz. Wie es weiter hieß, erhält die Regierung ein Pfandrecht auf die Anteile der Lufthansa an Brussels Airlines. Wenn die Fluggesellschaft nicht in der Lage ist, das Darlehen zurückzuzahlen, gehen die Anteile an die Regierung.