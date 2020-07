Königs Philippe Botschaft an junge Menschen: "Pandemie nicht vorbei, bleiben Sie vorsichtig".

Gestern wurde die traditionelle Ansprache des Königs anlässlich des Nationalfeiertags ausgestrahlt. Aber heute richtete sich der König erneut mit einer weiteren Rede an die Bevölkerung. "Die Pandemie ist noch lange nicht vorbei. Lassen Sie uns - und ich wende mich vor allem an die jungen Menschen - äußerst vorsichtig bleiben und uns verantwortungsbewusst verhalten", so das belgische Staatsoberhaupt.

Eine unmissverständliche Botschaft in einer Zeit, in der die Coronarinfektionen wieder stark ansteigen. Der König blickte auch auf die vergangenen Monate zurück, als die erste Coronawelle über das Land rollte. "Die Pandemie hat eine hohe Zahl von Opfern gefordert. Leider waren deren Angehörigen oft nicht in der Lage, sich angemessen von ihnen zu verabschieden. Es ist gut, dass wir heute Morgen ihrer mit dem ganzen Land gedenken konnten".