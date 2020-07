Wegen der Coronakrise: Keine großen Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag

In Brüssel begannen die Feiern zum diesjährigen belgischen Nationalfeiertag am Dienstagmorgen mit einem feierlichen Te Deum in der Brüsseler Kathedrale. Normalerweise wohnen neben der Königsfamilie etwa 1000 geladene Gäste und ranghohe Persönlichkeiten dem Gottesdienst bei. Dieses durften wegen der Abstandsregel nur 100 kommen. Zu Beginn des Te Deum wurde mit drei Schweigeminuten der fast 10.000 belgischen Coronatoten gedacht. Dieses Jahr steht der 21. Juli ganz im Zeichen der Hilfs- und Pflegkräfte.