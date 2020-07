Keine 5. Lockerungsphase: Drama für Veranstalter

Der Leiter der Megahalle Sportpaleis in Antwerpen, Jan Van Esbroeck, sorgt sich insbesondere um den Fortbestand kleinerer Hallen, die das Unternehmen betreibt. „Für den Sportpaleis in Antwerpen macht diese Entscheidung, nicht so viel aus, da die Publikumsmagneten ohnehin warten, bis die Pandemie in Europa unter Kontrolle ist, bevor sie wieder auf Tournee gehen. Aber damit haben die kleineren Hallen jetzt auch keine Perspektive mehr.“

Als Betreiber der Lotto-Arena hatte das Unternehmen die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen für Veranstaltungen von bis zu 800 Personen getroffen und eine Ausnahme für noch größere Veranstaltungen, z. B. für bestimmte Sportevents wie Tennisturniere oder Baskettballspiele, angefragt. Diese Hoffnung hat sich aber jetzt zerschlagen.

Van Esbroeck spart nicht mit Kritik an den Behörden, die bei der Bekämpfung der Corona-Epidemie „leichtsinnig“ entschieden hätten. Die Corona-Tracing-App hätte bereits am 8. Juni, als Cafés und Restaurants erneut öffnen durften, funktionieren müssen: „Es war auch nicht Aufgabe der Gaststättenbetreiber, eine „crowdcontrol“ durchzuführen. Ihnen diese Verantwortung zu überlassen, war leichtsinnig“.