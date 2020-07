Keith Haring im Bozar: erfolgreichste Ausstellung je im Palast für Schöne Künste

Die umfassende Ausstellung über das Werk des US-amerikanischen Künstlers (85 Arbeiten, darunter großformatige Gemälde und Zeichnungen, Plakate, Fotografien und Videos) war besonders bei jungen Besuchern beliebt, die die tanzenden Männchen und bellenden Hunde erstmals aus der Nähe betrachten konnten.

Für den BOZAR-Leiter Paul Dujardin werden wir gegenwärtig mit denselben Fragen konfrontiert wie Keith Haring in den 1990er Jahren: „Die visuelle Ausdruckskraft und die Relevanz seiner gesellschaftlichen Botschaften werden vom Publikum so gut wie nie verstanden oder, in dieser Krise, sogar noch besser. Er war seiner Zeit voraus.“

Zu sehen war die Rückschau seit dem 6. Dezember, mit einer Unterbrechung wegen der Ausgangseinschränkungen von Mitte März bis Mitte Mai. Dennoch kauften 180.000 Leute eine Eintrittskarte. Auf „BOZAR at Home“ werden auch weiterhin Aktivitäten für Kinder und virtuelle Führungen bereitgestellt.

Wer die Keith-Haring-Retrospektive in Brüssel verpasst hat, kann sie ab dem 21. August und bis zum 29. November noch im Museum Folkwang in Essen sehen. Ihre Premiere feierte die Rückschau in der Tate Liverpool in England.

