Minister De Croo (Open VLD) reagiert erleichtert nach Einigung mit der Lufthansa über Brussels Airlines

Am Dienstag haben die belgische Regierung und die Lufthansa eine Einigung über ein Darlehen erreicht, das die Zukunft von Brussels Airlines garantieren soll. Ein wichtiger Schritt für die Mitarbeiter der Fluggesellschaft, die zu hundert Prozent der Lufthansa gehört, und für Brussels Airport. Der Vizepremierminister betont, dass es sich um ein Darlehen handelt und nicht um eine Beihilfe. De Croo konnte auch ein Preclearance-Abkommen mit den US-Behörden aushandeln: Wer von Brüssel aus in die USA fliegt, darf die Grenzformalitäten bereits in Brüssel ausfüllen.