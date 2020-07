Ab 1. August müssen sich alle Rückkehrer aus dem Ausland melden und Angaben zu ihrem Aufenthalt machen

Ab dem 1. August gilt diese Meldepflicht für alle Rückkehrer aus dem Ausland und zwar auch aus Ländern, die „grün“ oder „orange“ angegeben sind. Das Formular wird in den Landessprachen Niederländisch, Französisch und Deutsch zur Verfügung stehen. 48 Stunden vor der Rückkehr muss das ausgefüllte Dokument per E-Mail an die Gesundheitsbehörde gesendet werden.