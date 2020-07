Asiatische Riesenhornisse in Leuven und Herent gemeldet, aber Nest noch nicht gefunden

Die Imker im flämischen Brabant sind gewarnt: In den letzten zwei Wochen ist sowohl in Leuven als auch in Herent eine asiatische Riesenhornisse gesichtet worden. Die aus Asien eingeschleppte Hornissenart bedroht die hiesigen Honigbienen und kann ganze Bienenkörbe und Stämme zerstören.