Kontakt auf 2 Personen begrenzen, Maske auf der Strandpromenade und dem Rad: Lokale Behörden erlassen neue Vorschriften

Die Provinzgouverneurin appellierte auch an die Restaurants und Gaststätten, die Abstandsregeln genauestens einzuhalten und nicht zu versuchen, diese zu umgehen.



Familien- und Hochzeitsfeiern seien jetzt auch nicht an der Tagesordnung, sagte Berx weiter.

Für alle Gemeinden in der Provinz Antwerpen wird ein Leitfaden für einen einheitlichen Ansatz in der Corona-Krise erstellt und an die Bürgermeister vergeben. Zusammen mit den Gemeinden und den Bürgern will die Gouverneurin die Corona-Epidemie als einen Challenge betrachten, um dem Virus den Kopf einzudrücken.