Die aktuellen Corona-Zahlen im Vergleich zur ersten Welle: Wo stehen wir heute?

Und wie steht es um den berühmten R-Wert, die Reproduktionsrate. Derzeit liegt diese Zahl bei 1,27, so der jüngste Sciensano-Bericht. Das bedeutet, dass eine infizierte Person das Virus an 1,27 neue Menschen weitergibt.

"Zu Beginn der Epidemie war der R-Wert wahrscheinlich höher, etwa 3", sagt Professor Molenberghs. "Aber in der Provinz Antwerpen haben wir bereits einen R-Wert von fast 2. Das ist also sehr beunruhigend. Wenn wir nicht aufpassen, landen wir in die gleiche Lage wie amerikanischen Bundesstaaten, wo die Zahl der Infektionen in bestimmten Staaten 10 bis 15 Mal höher ist als beim ersten Höhepunkt".