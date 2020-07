Flandern ist jetzt in der EU eine "orange" Region: Mehr als 20 Coronafälle auf 100.000 Einwohner

Dennoch gibt es einen bemerkenswerten Unterschied zwischen dem Norden und dem Süden Belgiens. Was ist in Flandern so anders als in Wallonien? Der Epidemiologe Pierre Van Damme (UAntwerpen) meint, dass Unterschiede in der Bevölkerungsdichte sicherlich eine Rolle spielen könnten. "Sie ist in Flandern fast doppelt so hoch wie in Wallonien. Wir wissen, dass dieses Virus die Menschen gerne nahe beieinander sieht, so dass es sich leicht von einem zum anderen bewegen können".

Auch der internationale Verkehr, der in Flandern schon immer recht hoch war, wird eine Rolle spielen, meint Van Damme. "Flandern hat Häfen und große Unternehmen und ist auch eine Transitregion für viele Menschen".

Aber auch ein unterschiedliches Verhalten könnte einen Einfluss auf die Infektionszahlen gehabt haben, meint Van Damme. "Was ich immer von den französischsprachigen Kollegen höre: In der Zeit, als es noch nicht obligatorisch war, wurden in Wallonien bereits mehr Mundmasken getragen als in Flandern. Vielleicht hat der mediterrane Einfluss dabei eine Rolle gespielt, wie vor einigen Monaten in Spanien und Italien. Das könnte eine Rolle spielen. Auch wenn es schwierig ist, dies wissenschaftlich zu beweisen".