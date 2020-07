Steigende Coronazahlen: Lungenfachärzte fürchten Hunderte von Patienten auf der Intensivstation

Die Coronazahlen in unserem Land steigen weiter an. Im Durchschnitt werden inzwischen täglich 18 Personen ins Krankenhaus eingeliefert, gegenüber 10 in der Woche zuvor. Die Lungenfachärzte erwarten in einigen Wochen wieder Dutzende bis Hunderte von Patienten auf der Intensivstation. Sie läuten die Alarmglocke.