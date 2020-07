Strengere Corona-Regeln: Nationaler Sicherheitsrat tagt nicht erst Freitag sondern schon Montag

Der Nationale Sicherheitsrat wird schon am kommenden Montag tagen, kündigte Belgiens Premierministerin Sophie Wilmès (MR) am Samstag auf Twitter an. Das Treffen wird auf der Grundlage eines neuen Berichts der Pandemie-Bewertungszelle mit dem Ziel abgehalten, zusätzliche nationale Maßnahmen in Betracht zu ziehen.

"Ein starker lokaler Ansatz ist auch für die am stärksten betroffenen Gebiete von grundlegender Bedeutung", sagte sie. Zuvor hatte Gesundheitsministerin Maggie De Block (Open VLD) den Wunsch geäußert, dass der nächste Nationale Sicherheitsrat früher als am kommenden Freitag zusammentritt.

Anders als erst angekündigt, wurde am vergangenen Donnerstag keine weitere Lockerung der Corona-Richtlinien beschlossen, eher das Gegenteil. Der Grund: seit fast zwei Wochen steigen die Corona-Neuinfektionen wieder deutlich an. Experten kritisierten in den Medien die getroffenen Entscheidungen als zu spät und nicht ausreichend, um eine zweite Welle der Pandemie in den Griff zu bekommen.