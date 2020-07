Über eine halbe Milliarde Euro schlummern in Belgien auf „schlafenden“ Bankkonten

Ende Juni hatten Belgier 545 Millionen Euro auf so genannten schlafenden Konten deponiert. Das sind 6 Prozent mehr als Ende 2019 und 83 Prozent mehr als 2014, wie die Wirtschaftszeitung De Tijd in ihrer Wochenendausgabe berichtet. Das sind gute Nachrichten für die belgische Staatskasse in diesen Zeiten der Geldknappheit, denn wenn das Geld nach mehreren Jahren nicht eingefordert wird, kassiert es das Finanzamt.