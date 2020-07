„Tomorrowland around the world“ wurde am Samstagabend eröffnet

Dieses Jahr also keine Live-Version des Festivals. Das digitale "Tomorrowland around the world" will den Fans online und gegen Bares die typische Atmosphäre ein bisschen näher bringen. Neu im Line-up ist Katy Perry und sie nimmt mit einem Medley ihrer größten Hits teil.

Die diesjährige Ausgabe wurde vollständig in einer virtuellen Umgebung aufgenommen und das Festival scheute keine Kosten für diese Digital Home-Version. Die Besucher können zwischen verschiedenen Bühnen hin und her wechseln und sich von 60 verschiedenen DJ’s zum Tanz im ihrer Kontakt-Blase animieren lassen.

Der deutsche Musikproduzent Paul Kalbrenner war Samstagabend programmiert.