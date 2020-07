Am 22. Juli: Höchste Zahl von Infektionen seit Mai, davon fast die Hälfte in Antwerpen

Am vergangenen Mittwoch, dem 22. Juli, wurden 534 Corona-Neuinfektionen registriert. Es ist schon seit Anfang Mai her, dass es an einem Tag noch so viele Infektionen festgestellt wurden. Die Zahl der Corona-Infektionen stieg zwischen dem 16. und 22. Juli auf durchschnittlich 255 pro Tag an. In der Vorwoche waren es noch 149.