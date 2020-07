Corona-Kontrolle eskaliert: Polizist schlägt 38-jährigen Mann, Staatsanwaltschaft ermittelt

"Nachdem ich die Bilder gesehen hatte, habe ich mich sofort mit dem Polizeichef in Verbindung gesetzt, um eine objektive Untersuchung einzuleiten", reagiert Kris Declercq (CD&V), der christdemokratische Bürgermeister von Roeselare. "Ich werde dies aufmerksam verfolgen. Ich möchte an alle appellieren, in diesen schwierigen Zeiten alle zu respektieren. Gewalt und die Nichteinhaltung der Regeln können ohnehin nicht geduldet werden. Der Kampf gegen Corona wird nur gemeinsam funktionieren".

„Es ist wichtig, wieder Respekt zu zeigen für die Polizei, für die Regeln und für die Mitmenschen“, so Bürgermeister Declercq weiter. „Gewalt und Nichtbeachtung der Regeln ist natürlich nie zu billigen, aber Fluchen und Schläge bringen uns auch nicht weiter. Das Coronavirus darf nicht dazu führen, dass es zu einem Kurzschluss der Gesellschaft und unserer Menschlichkeit kommt.“