"Das Haus brennt. Wir müssen Antwerpen von der Außenwelt abriegeln."

"Die Infektionsquelle weitet sich aus. Schlussendlich muss ganz Flandern oder sogar Belgien wieder in den Lockdown. Gegenwärtig liegt die Infektionsrate in Flandern bei 22 Infektionen pro 100.000 Einwohner. In Brüssel sind es 13, in Wallonien sind es 11. Bei der letzten Zählung gab es in Flandern 421 Infektionen pro Tag, davon 285 im Bezirk Antwerpen, 46 in Brüssel und 43 in Wallonien. Wenn wir diese Botschaft nicht rüberbringen, wenn die politischen Entscheidungsträger nicht eingreifen, droht ein umfassender Lockdown".

Prof. Devroey weist auch auf die menschlichen Opfer einer weiteren Untätigkeit hin, sowie auf die Beschädigung des Ansehens Belgiens im Ausland, wenn sich die jetzige Unentschlossenheit weiter durchsetze.