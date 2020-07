Finden Sie heraus, wie viele neue Corona-Infektionsfälle es in Ihrer Gemeinde oder Stadt gibt

In Belgien registriert das gesundheitswissenschaftlichen Institut Sciensano die Zahl der Covid-19-Fälle pro Gemeinde. Um herauszufinden, wie viele neue Fälle in Ihrer Gemeinde auftreten, geben Sie den Namen Ihrer Gemeinde in das Feld hierunter ein, wo "zoek hier naar jouw stad/gemeente" steht (suchen Sie nach Ihrer Stadt oder Gemeinde).