Nach Krisensitzung: Provinz Antwerpen fordert Einwohner auf, Kontakte einzuschränken

"Nur wenn alle konsequent an allen Maßnahmen festhalten, kann es uns gemeinsam gelingen, dass die Zahl der Infektionen in den Statistiken in vier Wochen deutlich zurückgeht", so die Krisenzelle.

"Die strikte Einhaltung bestehender und örtlich strengerer Maßnahmen in Verbindung mit einer konsequenten und rigorosen Durchsetzung wird sicherstellen, dass wir nicht über einen weichen Lockdown diskutieren oder diskutieren müssen. Wir wollen dieses Szenario vermeiden, jeder will es um jeden Preis vermeiden".