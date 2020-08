Janssen Pharmaceutica testet potentiellen Impfstoff gegen Coronavirus am Menschen

Die klinischen Studien des Impfstoffkandidaten von Janssen Pharmaceutica, einem belgischen Tochterunternehmen des amerikanischen Pharmariesen Johnson & Johnson, beginnen heute offiziell. Aber tatsächlich wurden schon letzte Woche die ersten gesunden Freiwilligen in Belgien geimpft. Insgesamt werden in unserem Land und in den Vereinigten Staaten 1.000 Erwachsene ein Testimpfstoff gespritzt.

In dieser Phase - der so genannten "Phase 1/2a" - geht es vor allem darum zu prüfen, ob der Impfstoff sicher ist, welche Nebenwirkungen möglich sind und ob das Immunsystem darauf reagiert. Zu einem späteren Zeitpunkt soll die tatsächliche Wirksamkeit getestet werden, erklärte der Leiter des Impfstoffprogramms von Janssen Pharmaceutica, Johan Van Hoof, im VRT NWS-Morgenmagazin auf Radio 1: "Wir hoffen, diese Phase bereits im September starten zu können. Dann werden viel mehr Menschen rekrutiert, und wir werden wirklich sehen, ob der Impfstoff tatsächlich vor dem Virus schützt oder eine durch das Virus verursachte schwere Krankheit verhindert".