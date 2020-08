Neue Corona-Regeln - Virologe Marc Van Ranst: "Das war energisch, das ist notwendig".

Die neuen Regeln sind mindestens einem Monat lang in Kraft, eine Zeitspanne, die notwendig ist, "um die Wirkung zu sehen".

Und was muss in Antwerpen geschehen? "Man muss dort sehr streng eingreifen, mit lockdownähnlichen Maßnahmen. Es liegt nun an der Provinzgouverneurin und den Bürgermeistern, die notwendigen Entscheidungen zu treffen".

Über Reisen ist nicht wirklich gesprochen worden. "Man muss vorsichtig sein, aber heute stand dieses Thema nicht auf der Agenda des Sicherheitsrates."