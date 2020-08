Tourismusbranche leidet: Im vergangenen April nur 35.875 Übernachtungen in Belgien

Ab dem 18. März 2020 wurde alle Unterkünfte - Jugendherbergen, Ferienzentren und -dörfer, Pensionen, Ferienwohnungen und Campingplätze - mit Ausnahme von Hotels wegen der Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus geschlossen, so Statbel.

Und in den Hotels waren nur nicht-touristische Übernachtungen möglich. Im April wurden 4.422 Nächte in Brüssel, 12.011 in Wallonien und 19.442 in Flandern in Touristenunterkünften verbracht.

Im März 2020 hatte die Zahl der Touristenübernachtungen in Belgien noch 926.879 (gegenüber 2,8 Millionen im März 2019, -67%) und im Februar 2,4 Millionen (+9,5% gegenüber Februar 2019) betragen.