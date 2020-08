Am Samstag sollte die Brüsseler Kirmes beginnen: über Twitter von Bürgermeister Close abgeblasen

Rund 100 Kirmesbudenbesitzer haben am Dienstagmorgen auf der Grand’Place in Brüssel gegen die kurzfristige Absage der großen Kirmes am Südbahnhof protestiert. Sie fühlen sich diskriminiert, weil kleinere Jahrmärkte und Freizeitparks wohl öffnen dürfen: „Restaurants, Kneipen, Märkte und Freizeitparks dürfen alle betrieben werden, ausgenommen die Kirmessen. Obwohl wir an der frischen Luft sind. Genau wie alle anderen Geschäfte stellen wir Handgel bereit, tragen einen Mund- und Nasenschutz und desinfizieren anschließend.", sagte Alexandre Dotremont gegenüber der VRT.

Die Kirmesbetreiber fürchten den Konkurs, wenn sie ihr Geschäft nicht öffnen dürfen. Sie treffen am Dienstagnachmittag mit dem Bürgermeister zusammen und hoffen, ihn noch umstimmen zu können.