Antwerpens Bürgermeister macht sich Sorgen um die anderen Großstädte: Brüssel fährt blind

„Zum Glück sind wir gut organisiert und bekommen die Zahlen schnell. Ich mache mir schon eher Sorgen um die anderen Großstädte. Hier in Antwerpen können wir die Infektionsketten schnell aufspüren.“ Der Bürgermeister bedauert, dass auf Antwerpen jetzt mit dem Finger gezeigt wird.

De Wever (Foto unten) verwies nach der Hauptstadt und berief sich auf eine Einschätzung des Vorsitzenden der flämischen Hausärzte in Brüssel: In Brüssel habe man kaum Zahlen (über potenzielle Infektionen). Viele Brüsseler Familien hätten auch keinen Hausarzt. „Brüssel fährt blind. Eine Corona-Infektion wird dort nur festgestellt, wenn der Patient im Krankenhaus landet“, so die Analyse des Antwerpener Bürgermeisters.

Der Brüsseler Ministerpräsident Rudi Vervoort (PS, Foto ganz unten, Mitte) konterte bereits und sagte, De Wever suche einen Sündenbock, um von Antwerpen abzulenken.