Ausgangssperre und Homeoffice verpflichtet: Antwerpen verschärft Corona-Maßnahmen drastisch

In den Fernsehnachrichten der VRT um 13 Uhr sagte Provinzgouverneurin Cathy Berx, dass die Ausgangssperre zwischen halb zwölf Uhr abends und sechs Uhr morgens bereits am 28. Juli in Kraft treten wird. Letzten Informationen zufolge sollen die Texte für die neuen Beschlüsse am Dienstag nicht fertig geworden sein.

Mit den verschärften Vorschriften wollen die Behörden die zweite Infektionswelle in Antwerpen stoppen: In der Provinz Antwerpen liegt das Verhältnis der Neuinfektionen pro Tag bei 48,5 von 100.000 Einwohnern. In allen anderen Provinzen in Belgien liegt das Verhältnis unter 20 Neuinfektionen/100.000 Einwohner.

In der gesamten Provinz gilt eine Ausgangssperre von 23.30 Uhr bis 06.00 Uhr. Wer unterwegs ist, muss einen guten Grund haben, wie dringend notwendige Besorgungen, einen Krankenhausbesuch oder einen Schichtwechsel bei der Arbeit.