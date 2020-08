Ab heute werden Corona-Maßnahmen verschärft: nur mehr 5 Personen in der Kontaktblase und kein „Funshopping“ mehr

Am Mittwoch treten die vom Nationalen Sicherheitsrat beschlossenen strengeren Gesundheitsschutzmaßnahmen in Kraft, um die Ausbreitung der zweiten Infektionswelle zu bekämpfen. Statt 15 Personen sind nur mehr 5 Personen in der Kontaktblase zugelassen, die Familie ausgenommen. Einkaufen ist nur noch alleine und für 30 Minuten gestattet.