Den Haag rät von einem Besuch in Antwerpen ab, London erwägt Quarantäne für Rückkehrer aus Belgien

Die Anzahl der Corona-Infektionen in der Provinz Antwerpen ist „viel höher“ als im restlichen Belgien. Deswegen, so steht es auf der Website der niederländischen Regierung, sollten die Niederländer nur in dringenden Fällen in diese Provinz reisen – und nicht aus touristischem Interesse.

Auch von einer Pause, etwa um zu tanken oder zu rasten, rät Den Haag ab.

Der holländische Sender RTL Nieuws teilte auch mit, dass Niederländer, die sich jetzt bereits in Antwerpen aufhalten, bei ihrer Rückkehr 14 Tage in Quarantäne gehen sollen.

Belgische Touristen, die in die Niederlande fahren und zuvor in der Stadt und/oder Provinz Antwerpen waren, sollen sofort 14 Tage in Quarantäne gehen. Diese Information hat Willemien Veldman, Sprecher des Auswärtigen Amtes in den Niederlanden gegenüber der belgischen Presseagentur Belga bestätigt.