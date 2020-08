Was ist dran an den Vorwürfen, Brüssel habe keine zuverlässigen Corona-Daten?

Von den Testergebnissen her sind die Zahlen für Brüssel bedeutend günstiger: „Bei uns fallen 2 Prozent der Tests positiv aus. In Antwerpen liegt der Anteil der positiven Tests bei 4 bis 5 Prozent“, so Inge Neven, Leiterin der Gesundheitsinspektion für die Region, im TV-Nachrichtenmagazin Terzake am Dienstagabend.

Neven glaubt nicht, dass Brüssel sich zurzeit in derselben Lage wie Antwerpen befindet, aber wie sich die Epidemie in einer Woche weiter entwickelt haben wird, lässt die Inspektorin offen: „Wir stellen nämlich fest, dass die Zahl der neuen Corona-Fälle auch in Brüssel zunimmt.“