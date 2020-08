Chefarzt von Sint-Jan in Brüssel warnt: Zustände wie in Antwerpen können bald auch hier eintreten

Am Dienstagabend hatte die Leiterin der Brüsseler Gesundheitsinspektion, Inge Neven, im Nachrichtenmagazin Terzake gesagt, dass die Anzahl der Corona-Infektionen in der Region Brüssel-Hauptstadt mit Antwerpen vergleichbar sei. Neven hatte von 2 Prozent positiven Testergebnissen gesprochen bei einem 4- bis 5-prozentigen Anteil in Antwerpen.

Aktuell fallen 6,8 % der Corona-Tests in Sint-Jan positiv aus.

Der Leiter des Sint-Jan-Krankenhauses äußerte sich am Mittwochabend ebenfalls in Terzake und holte die neuesten Zahlen für sein Krankenhauses hervor: Wir führen pro Woche 500 Tests aus und stellen fest, dass wir in den letzten zehn Tagen im Durchschnitt 6,8 % positive Ergebnisse erhalten. Das ist viel höher als Ende Juni, als wir im Durchschnitt auf 0,8 Prozent positive Tests kamen, was dem nationalen Durchschnittswert entsprach“, so Coenye.