Freitag soll der heißeste Tag des Jahres werden: bis 36 °C

Bei diesen Aussichten haben viele den Strand und das Meer im Blick. In Corona-Zeiten muss ein Strandplatz neuerdings reserviert werden. Für die Strandmeile in Oostende sind bereits 12.500 Reservierungen am Wochenende eingegangen.

Ab Donnerstag und bis Sonntag einschließlich ist der Platz am Strand zu reservieren. An ihren drei Badestränden hat die Stadt jeden Tag 15.000 Plätze zu vergeben.

Reservieren kann man kostenlos unter "Gut vorbereitet für einen Tag am Strand" auf visitoostende.be/strand, beim Verkehrsamt Tourisme Ostende oder unter der gebührenfreien Nummer 0800/62.167.