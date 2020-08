Hauptquartier der US-Truppen in Europa zieht nach Belgien

Der neue Stützpunkt der US-Truppen in Europa wird in der Nähe des SHAPE, dem militärischen Hautquartier der NATO, liegen: „Wenn die Amerikaner ihren Stützpunkt in den nächsten Jahren tatsächlich in die Wallonie verlegen, ist das eine gute Sache für Mons und Umgebung. Dies würde bedeuten, dass das europäische Hauptquartier der NATO auch mit Sicherheit an seinem jetzigen Standort bleibt“, schlussfolgert Franssen.