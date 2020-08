Umstrukturierung bei Brussels Airlines: 60 Mitarbeiter werden entlassen

Ende Juni konnten die Gewerkschaften und die Direktion der Lufthansa-Tochter einen Sozialplan aushandeln.

Die belgische Fluggesellschaft steckt insbesondere wegen der Corona-Krise in Schwierigkeiten. Die Flotte war drei Monate am Boden geblieben und ein Großteil des Personals befand sich in Kurzarbeit. 1.000 Arbeitsplätze standen auf der Kippe.