Mittwoch, Punkt 23:00 Uhr wurden in der Provinz Antwerpen die Tische hochgeklappt. Ab dieser Uhrzeit und bis 6:00 Uhr in der Früh muss in den nächsten vier Wochen jeder zu Hause sein, der keinen triftigen Grund hat, sich draußen aufzuhalten. Die in der gesamten Provinz verschärfte Ausgangssperre ist ohne Zwischenfälle verlaufen.