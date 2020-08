US-Truppenumzug nach Belgien: Bauen die USA wirklich ein neues Hauptquartier in Belgien?

Dass die USA ihre Kommandozelle und ein Teil der in Deutschland stationierten Truppen nach Belgien verlegen wollen, ist begreiflich. Der politische Hauptsitz der NATO liegt in Evere in der Region Brüssel, die militärische NATO-Zentrale (Supreme Headquarters Allied Powers Europe, SHAPE) befindet sich in Mons.

Aber muss die Wahl deshalb ausgerechnet auf Belgien als Standort fallen? Seit Jahren gilt Belgien als einer der schlechtesten Beitragszahler des Bündnisses.

Allerdings, steht allzu oft nur der finanzielle Beitrag im Fokus. Genauso wichtig sind die Teilnahme an internationalen NATO-Missionen und die getätigten Militärausgaben. Belgien ist auf vielen Auslandsmissionen im Einsatz, u. a. mit F-16-Kampfflugzeugen über Afghanistan und dem Irak. Zudem hat der belgische Staat tüchtig in neue Schiffe, Kampfflugzeuge, Drohnen und Panzerfahrzeuge investiert.