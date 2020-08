Corona-Fälle verdoppelt seit voriger Woche: im Schnitt 448 neue Infektionen pro Tag

In der Woche vom 21. bis 27. Juli waren im Schnitt 219 Infektionsfälle pro Tag registriert worden. Belgien zählt nun offiziell 68.751 Corona-Infektionsfälle.

Die Zahl der Krankenhausaufnahmen ist im Schnitt ebenfalls gestiegen: von 18 pro Tag im Zeitraum zwischen dem 18. und 24. Juli auf 22 Aufnahmen im Schnitt/Tag zwischen dem 25. und 31. Juli.

Die Zahl der Todesfälle bleibt stabil bei durchschnittlich 3 Todesfällen pro Tag.

Das Virus verbreitet sich insbesondere in der aktiven Bevölkerung. 4 Neuinfizierte von 10 waren 20- bis 30-Jährige. Knapp die Hälfte (47 Prozent) aller Neuinfizierten stammen aus der Provinz Antwerpen.

Die Zahl der Krankenhausaufnahmen steigt weniger schnell als die Zahl der Corona-Infektionen. Sciensano hat festgestellt, dass vor allem junge Leute sich mit Covid-19 anstecken und diese an der Infektion weniger schnell schwer erkranken. Die Hälfte aller Krankenhausaufnahmen (51 Prozent) in der vergangenen Woche wurden in der Provinz Antwerpen und in Brüssel erhoben.