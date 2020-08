Juli 2020 war der kälteste Monat seit 2012

Im Vergleich mit den Temperaturen vor einem Jahr, war der Juli 2020 außergewöhnlich frisch. An den meisten Tagen blieben die Temperaturen der Wetterstation in Ukkel unter den Normalwerten. Durchschnittlich herrschten 17,9 °C, während die Durchschnittstemperaturen in den Julimonaten 18,4 °C betragen.

Ein kälterer Juli gab es nur 2012, als die Temperatur im Schnitt bei 17,3 °C in Ukkel lag.

Die Anzahl Sommertage (über 25 °C) beschränkte sich im vergangenen Monat auf vier. Normalerweise sind uns wenigstens zehn Sommertage im Juli gegönnt.