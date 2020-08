Rückkehr und Einreise nach Belgien: Ausfüllen des Reiseformulars ist jetzt Pflicht

Das Formular darf nicht früher als 48 Stunden vor der Abreise ausgefüllt werden. Man kann sich dieser Formalität also nicht schon drei oder vier Tage früher entledigen. Zum Ausfüllen sollte man den Personalausweis und die Reiseinformationen zur Hand haben.

Nach Eingabe und Versand der Daten erhält der Nutzer einen QR-Code per E-Mail. „Der Beweis, dass das Formular korrekt ausgefüllt wurde“, so Gino Claes: „Wer mit dem Flugzeug nach Belgien kommt, muss diesen QR-Code zeigen, bevor er an Bord geht. Ohne QR-Code ist keine Rückreise per Flugzeug möglich.“