Toter Seehund in der Hafeneinfahrt von Nieuwpoort angespült

Der Seehund wurde am Freitagabend auf Höhe des Naturschutzgebiets an der IJzermündung in Nieuwpoort an Land gespült.

Jean Thiébaut war auf einem Strandspaziergang mit den Kindern unterwegs und entdeckte das verendete Tier zuerst. „Statt eines unbeschwerten Ausflugs wurden wir mit der Realität konfrontiert“, sagte er gegenüber der VRT. Das Tier starb, nachdem sich ein Tau um seinen Hals gewickelt hatte. Am Tauende war eine Plastikente oder ein Lockvogel befestigt. Deswegen vermutet Thiébaut, das das Tau von einem privaten Boot stammt: „Man darf seinen Müll einfach nicht herumliegen lassen. Auch nicht auf See.“