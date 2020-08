Flanders Schlagerkönig Will Tura wird 80

Nicht nur in Flandern, sondern auch in den Niederlanden, wird man mit Sicherheit auf den runden Geburtstag von Will Tura anstoßen. Der Barde des niederländischen Schlagers wurde am 2. August 1940 im westflämischen Veurne geboren und hat mindestens 600 Lieder geschrieben und 200 Alben produziert. Seinen Durchbruch erlebte er 1962 mit dem Liebeslied „Ik ben zo eenzam zonder jou“. Auf dem Begräbnis von König Boudewijn rührte er jeden mit der Ballade „Hoop doet leven“ zu Tränen. Zu seinem 80. Geburtstag nahm der in Brüssel lebende Schlagerstar ein Konzert für eine kleine Fangemeinde in den Marconi-Studios der VRT auf. Das Konzert wird am Sonntag auf dem Regionalsender Radio2 ausgestrahlt. Ursprünglich waren fünf große Konzerte geplant, aber wegen der Corona-Vorschriften sind gegenwärtig nur Veranstaltungen in Innenräumen mit höchstens 100 Leuten erlaubt.