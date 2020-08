Wetterexperte Frank Deboosere: Hitzewelle von Format rollt auf uns zu

Eine Hitzewelle im meteorologischen Sinne ist eine über fünf Tage andauernde Höchsttemperatur von 25 °C und mehr. An wenigstens drei Tragen muss das Thermometer über 30 °C klettern.

Laut der Wetterprognosen sind diese Bedingungen ab nächster Woche erfüllt. Mittwoch steigen die Temperaturen bereits auf 26° C. Danach kündigen die Meteorologen Tropenwetter mit Temperaturen über 30° C und bis zu 35 °C an. Am kommenden Samstag können lokal sogar bis zu 37 °C gemessen werden.

Im Sommer 2019 waren in Belgien drei offizielle Hitzewellen registriert worden.