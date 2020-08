Belgien aktualisiert Reisewarnungen für einige Regionen in der EU

Auch Reisen in bestimmte Gebiete in Bulgarien (Severoiztochen, Yugozapaden), Rumänien (Zentrum, Süd-Osten, Süd-Muntenien und Süd-West Oltenien), Großbritannien, Frankreich und in der Schweiz stehen auf der „roten Liste“ des Außenamtes. Wer von dort aus nach Belgien zurückkehrt, muss sich auf das Coronavirus testen lassen und sich in Quarantäne begeben.

Landsleute, die in einer ganzen Reihe weiterer Regionen in Frankreich Urlaub gemacht haben, soll sich auf Empfehlung der belgischen Bundesbehörden ebenfalls in Quarantäne begeben oder sich auf Covid-19 testen lassen. Betroffen sind Reisende, die sich in der Pariser die Region (mit Ausnahme des Départements Seine-et-Marne), an der Loire in Westfrankreich, in den Départements Nord, Haut-Rhin, Haute-Savoie und Meurthe-et-Moselle oder auch in den Vogesen aufgehalten haben.