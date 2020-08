Spannende Orte: Das Hanseviertel in Brügge

Die historischen Gebäude wurden in der Neuzeit teilweise mit Zuschüssen aus der öffentlichen Hand mustergültig restauriert und beherbergen heute verschiedenste Museen, Behörden, Archive oder auch private Einrichtungen. Rund um den Jan Van Eyckplatz verteilt befinden sich wichtige Gebäude, wie z.B. das alte mittelalterliche Zollhaus und daneben das schmale „Pijndershuisje“, wo sich die Handlanger des Zolls aufhielten, wenn sie gerade nichts zu tun hatten.

Um 1400 herum entstand die „Poortersloge“, in der sich die „Poorters“ genannten wohlhabenden Bürger der Stadt trafen. In einer Seitenstraße neben dem Jan Van Eyckplatz, im „Genthof“, befindet sich eines der beiden letzten Gebäude Brügges, die noch ihre Holzfassade behalten haben. Seit dem 17. Jahrhundert war es hier aus Brandschutzgründen nicht mehr gestattet, Holzfassaden zu errichten und die meisten bestehenden derartigen Häuserfronten wurden damals sogar abgerissen und durch Steilfassaden ersetzt.

Weiter nördlich davon liegen die Zentren der Händler aus dem Ausland, die sich in Brügge niedergelassen hatten. Sie kamen meist aus den Hansestädten im Norden, z.B. aus England und Deutschland, die damals „Oosterlingen“ - die Leute aus dem Orient - genannt wurden und aus den wichtigsten Handelsstädten in Frankreich, Spanien und Italien trafen. Die spanischen Händler ließen sich am „Spaanse Loskaai“ und in der „Spanjaardstraat“ nieder, die „Oosterlingen“ am Oosterlingenplein. An diesen Orten entlang der Grachten kann man noch heute die Atmosphäre des Brügges von damals spüren.