Überflüssige Relegation: Beerschot und Löwen steigen auf

Das eigentlich überflüssige Rückspiel in der Relegation um den Titel in der belgischen 1B-Liga, quasi die zweite hiesige Fußball-Liga, zwischen Beerschot und OH Löwen endete am Sonntag mit 4:1 für Beerschot. Damit sind die Antwerpener, die das Hinspiel bereits mit 1:0 für sich entschieden hatten, Zweitligameister. Allerdings steigen beide Mannschaften in die erste Liga auf, denn hier wird in der kommenden Saison mit 18 Mannschaften gespielt und nicht wie bisher mit 16 Teams.