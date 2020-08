Am kommenden Wochenende: Strandbesuch in Ostende bitte anmelden

An den kommenden Tagen wird in Belgien eine Hitzewelle erwartet und die Badeorte an der belgischen Nordseeküste gehen davon aus, dass es trotz Corona zu einem Ansturm auf die Strände kommen wird. Deshalb erinnern die dortigen Städte und Gemeinden daran, sich doch bitte über die hier geltenden Auflagen zu informieren. In Ostende gilt für das Wochenende eine Anmeldepflicht für den Strand.