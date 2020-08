Coronakrise: Belgiens Musiksektor schlägt mit einem offenen Brief Alarm

Der Musiksektor in Belgien, genauer der Live- und Konzertsektor, befindet sich seit Ausbruch der Corona-Epidemie in einer existentiellen Krise. Dies unterstreichen die jüngsten Maßnahmen der belgischen Bundesregierung und die am Montag angekündigten Stellenstreichungen im Brüsseler Konzert- und Musiktempel Ancienne Belgique. Jetzt ruft der Sektor mit einem offenen Brief an die Politik um Hilfe und fordert Unterstützung und eine Perspektive.