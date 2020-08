Ehekrieg im Lockdown? Deutlich mehr Scheidungen seit Mitte Mai in Belgien

Seit dem Ende des Lockdowns in Belgien Mitte Mai ist die Zahl der Ehescheidungen stark angestiegen. In der zweiten Monatshälfte im Mai lag die Zahl der neuen Scheidungsakten etwa 25 % über der im gleichen Vorjahreszeitraum. „Wochenlang auf engem Raum zusammen sein, ist für Paare, bei denen es ohnehin nicht mehr gut läuft, der Tropfen gewesen, der den Stein zum Überlaufen brachte“, so Bart Van Opstal vom belgischen Dachverband der Notare zu dieser Entwicklung.