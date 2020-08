Spannende Orte: "Reading Between The Lines" in Borgloon

„Reading Between The Lines“ entstand 2011 und ist ein Entwurf des flämischen Architektenduos Gijs Van Vaerenbergh (Pieterjan Gijs und Arnout Van Vaerenbergh). Die Installation ist rund 30 Tonnen schwer und 10 Meter hoch. Sie besteht aus 100 aufeinander gestapelten Stahlplatten, die die Landschaft drum herum immer sichtbar lässt und damit für wunderbare Blickwinkel sorgt.

Dieses Stück Landart hat die Form einer von hier aus zu sehenden Kirche in Borgloon selbst. Durch die Tatsache, dass das Werk durchsichtig ist, ist es sowohl sichtbar, als auch unsichtbar, je nach dem eigenen Blickwinkel des jeweiligen Betrachters.

Diese „Durchblickkirche“ ist zu Fuß oder mit dem Rad zu erreichen. Autos können am Parkplatz „Pb“ am Sint-Truidersteenweg zwischen Grootloonstraat und Neremstraat abgestellt werden. Von dort aus ist es nicht mehr weit dorthin. „Reading Between The Lines“ befindet sich in landwirtschaftlichem Gebiet. Anlieger, Landwirte und die Stadt bitten Besucher darum, die Umgebung des Kunstwerks mit dem nötigen Respekt zu behandeln.

